Pioli: “Questi giocatori sono da Champions League, ci sta essere più tesi a questo punto della stagione” (Di venerdì 30 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, ha parlato della condizione del Milan in vista della partita contro il Benevento: “Per me tre cose sono importanti. Bisogna avere qualità di gioco, spirito di gruppo e mettere in campo un grande cuore. Se veniamo meno in queste tre cose diventa più difficile ottenere certi risultati. Questa squadra ha sempre avuto gli atteggiamenti giusti, disponibilità e voglia di crescere. E’ una di quelle situazioni dove il gruppo può crescere maggiormente, attraverso le difficoltà il gruppo giovane può migliorare, avere lo spirito di reagire. Siamo passati attraverso periodi felici e positivi, ma ora bisogna essere concentrati e determinati, dimostriamolo sul campo”. Sulla dirigenza: “Il supporto dell’area tecnica non è mai venuto meno, sono ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Stefano, ha parlatocondizione del Milan in vistapartita contro il Benevento: “Per me tre coseimportanti. Bisogna avere qualità di gioco, spirito di gruppo e mettere in campo un grande cuore. Se veniamo meno in queste tre cose diventa più difficile ottenere certi risultati. Questa squadra ha sempre avuto gli atteggiamenti giusti, disponibilità e voglia di crescere. E’ una di quelle situazioni dove il gruppo può crescere maggiormente, attraverso le difficoltà il gruppo giovane può migliorare, avere lo spirito di reagire. Siamo passati attraverso periodi felici e positivi, ma ora bisognaconcentrati e determinati, dimostriamolo sul campo”. Sulla dirigenza: “Il supporto dell’area tecnica non è mai venuto meno,...

