Pioli: "Gara troppo importante per noi, fondamentale battere il Benevento" (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMomento – "Dobbiamo dimostrare che i momenti difficili ci hanno permesso di superare ostacoli e periodi come questo. Domani sera dovremo dimostrare sul campo che abbiamo tanta voglia di reagire e di risollevarci per raggiungere il nostro obiettivo". Fiducia – "Il supporto del club non è mai venuto meno. Stiamo parlando di persone che sanno come è il calcio e cosa sia una stagione così lunga e competitiva. Si passa anche da momenti delicati, la presenza della dirigenza è importantissima per noi" Ibra – "E' un leader tecnico e caratteriale, sono contento che sia a disposizione, è determinato come sempre e ci darà una grandissima mano". Futuro – "Ho sempre avuto il sostegno del club e dell'area tecnica. E' chiaro che al Milan ci sono grandi aspettative e bisogna portare risultati e qualità. Mi sto concentrato sulle prossime 5 gare, le valutazioni si fanno alla ...

