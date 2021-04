Pio e Amedeo conduttori di Lol? Arriva l’annuncio pazzesco

Advertising

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - Leros75_ : RT @drag_on_air: Cose di lavoro non ne spammo mai. Però ho scritto questo sull'argomento, se vi va. - lucasprezioso : RT @drag_on_air: Quindi Pio e Amedeo domani si sentiranno fighi perché diranno le parolacce in televisione. Poi quando vi diciamo che gli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Infatti, anche quandonella prima puntata di Felicissima sera quando era ospite Maria De Filippi lo hanno preso in giro, lei lo ha difeso. Si è tanto chiacchierato sul matrimonio tra ...Il cantante di Ercolano Andrea Sannino domani sera sarà ospite su canale 5 per l'ultima puntata del programma 'Felicissima sera', condotto da. Andrea Sannino ospite diAndrea Sannino è attualmente uno dei cantautori più apprezzati e premiati della nuova scena napoletana e domani sera, venerdì 30 aprile, alle ore 21:...Pio e Amedeo e lo spettacolo all'avanguardia. Lo definiscono così Felicissima sera, lo show in tre puntate - l'ultima oggi in prima serata su Canale 5 dopo il successo delle prime due con ...Per la prima serata in tv, venerdì 30 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontan ...