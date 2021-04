PIL, Confcommercio: economia in sofferenza, pesa il rallentamento della domanda estera (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il quadro che emerge dai dati diffusi oggi è ancora molto complesso, e delinea una economia in sofferenza in un contesto europeo che, seppure variegato, evidenzia elementi di non minore criticità, contribuendo alla debolezza della nostra economia, a cui viene a mancare anche una frazione rilevante di domanda estera”, così ha commentato l’Ufficio Studi di Confcommercio i dati Istat di oggi. “La riduzione dello 0,4% del PIL nel primo trimestre del 2021 – ha spiegato in una nota – rappresenta una dinamica un po’ migliore delle attese. Appare piuttosto evidente, sul piano internazionale, la relazione tra intensità delle restrizioni all’attività produttiva e risultati in termini di attività economica”. “Di conseguenza – ha aggiunto l’Ufficio Studi – per una ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il quadro che emerge dai dati diffusi oggi è ancora molto complesso, e delinea unainin un contesto europeo che, seppure variegato, evidenzia elementi di non minore criticità, contribuendo alla debolezzanostra, a cui viene a mancare anche una frazione rilevante di”, così ha commentato l’Ufficio Studi dii dati Istat di oggi. “La riduzione dello 0,4% del PIL nel primo trimestre del 2021 – ha spiegato in una nota – rappresenta una dinamica un po’ migliore delle attese. Appare piuttosto evidente, sul piano internazionale, la relazione tra intensità delle restrizioni all’attività produttiva e risultati in termini di attività economica”. “Di conseguenza – ha aggiunto l’Ufficio Studi – per una ...

