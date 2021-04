Piergiorno Odifreddi | chi è | età | storia e curiosità del famoso matematico

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ripercorriamo ladi Piergiorgio, grandissimoe scrittore italiano: età. Oggi Piergiorgioè uno dei matematici e logici più famosi d’Italia. Professore ordinario all’università, ilin questi anni si è occupato della pubblicazione di diversi saggi, nei quali non si occupa solo di matematica ma anche di divulgazione scientifica,della scienza, filosofia, politica, esegesi e religione. Il suo principale campo di ricerca è stato quello della teoria della calcolabilità: una branca della logica matematica che si occupa di studiare quelle funzioni che possono essere calcolate automaticamente. Prima di affermarsi in campo accademico e in quello divulgativo, Piergiorgio ...