Advertising

Ettore_Rosato : ?? Vi consiglio la lettura dell’interessante intervista del @sole24ore alla ministra per le Pari Opportunità… - ItaliaViva : Con il #PNRR diamo una svolta alle riforme: salute, scuola, trasporti, ambiente, P.A., digitalizzazione e centinaia… - orizzontescuola : Piano scuola estate, 8 studenti su 10 dicono no - ivanozoppi : RT @pepitaonlus: Il Ministero dell’Istruzione ha diramato pochi giorni fa una circolare destinata al “Piano scuola estate 2021. Pepita prop… - Strill_it : Cuzzupi (Ugl Scuola): “Piano Scuola Estate 2021, serviva realismo e concretezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Piano scuola

... Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, e Giuseppe Gherpelli, Coordinatore del... nell'ambito di un progetto appena avviato in collaborazione con laNormale Superiore di Pisa.'Tra gli obiettivi indicati nelNazionale di Ripresa e Resilienza " dice Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionaledi Cittadinanzattiva è prevista la creazione di circa mille nuove mense ...Con il progetto “Meglio forte che piano, meglio fuori che dentro” è l’Istituto ... il primo posto delle fasi provinciali di Matera del Premio Nazionale Scuola Digitale 2021 per la categoria del I ...Non sarà facile tenere aperte le scuole nel periodo estivo per cercare di far recuperare il più possibile a bambini e ragazzi non tanto i debiti scolastici quanto piuttosto socialità e apprendimenti s ...