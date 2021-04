Piano scuola estate, 200 dirigenti scolastici scrivono a Bianchi (Di sabato 1 maggio 2021) di Monica De Santis “Siamo partiti, ragionando sull’ipotesi di scrivere al presidente Draghi e al Ministro Bianchi, che eravano tre o quattro dirigenti campani, oggi hanno sottoscritto questa lettera oltre 200 dirigenti scolastici non solo della nostra regione”. La preside dell’Istituto comprensivo Carducci – Trezza di Cava de’?Tirreni, Mena Adinolfi, spiega così com’è nata e si è poi sviluppata la richiesta che ieri mattina è stata inviata a Roma in merito al “Piano scuola estate 2021”. Una lettera nella quale si chiede di ascoltare, urgentemente i dirigenti scolastici per proporre interventi coerenti commisurati alle effettive necessità delle scuole… “Non chiediamo di non attuare un Piano scuola ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) di Monica De Santis “Siamo partiti, ragionando sull’ipotesi di scrivere al presidente Draghi e al Ministro, che eravano tre o quattrocampani, oggi hanno sottoscritto questa lettera oltre 200non solo della nostra regione”. La preside dell’Istituto comprensivo Carducci – Trezza di Cava de’?Tirreni, Mena Adinolfi, spiega così com’è nata e si è poi sviluppata la richiesta che ieri mattina è stata inviata a Roma in merito al “2021”. Una lettera nella quale si chiede di ascoltare, urgentemente iper proporre interventi coerenti commisurati alle effettive necessità delle scuole… “Non chiediamo di non attuare un...

