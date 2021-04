Pfizer pronta con vaccino per 12/15enni. Efficacia al 100% (Di venerdì 30 aprile 2021) Da quando si è vista in lontananza la luce dei vaccini al lungo tunnel della pandemia da Covid-19, Pfizer-Biontech è stata decisamente l’azienda più pronta e reattiva alla situazione epidemiologica e, va da sè, di mercato. Dopo aver presentato il primo vaccino, ed avviato una sperimentazione terapeutica per assunzione orale, l’azienda americana ha presentato all’Agenzia europea del farmaco Ema la richiesta di via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid Comirnaty* negli adolescenti dai 12 ai 15 anni d’età. Domanda all’Ema Il colosso Usa e il suo partner tedesco chiedono all’Ema una modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma) rilasciata per il vaccino in Unione europea, così da poterne estendere l’impiego anche nei 12-15enni. Se l’Ema ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Da quando si è vista in lontananza la luce dei vaccini al lungo tunnel della pandemia da Covid-19,-Biontech è stata decisamente l’azienda piùe reattiva alla situazione epidemiologica e, va da sè, di mercato. Dopo aver presentato il primo, ed avviato una sperimentazione terapeutica per assunzione orale, l’azienda americana ha presentato all’Agenzia europea del farmaco Ema la richiesta di via libera alla somministrazione delanti-Covid Comirnaty* negli adolescenti dai 12 ai 15 anni d’età. Domanda all’Ema Il colosso Usa e il suo partner tedesco chiedono all’Ema una modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma) rilasciata per ilin Unione europea, così da poterne estendere l’impiego anche nei 12-. Se l’Ema ...

