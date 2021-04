Perdere apposta, sempre, pur di poter scegliere Lawrence: l’NFL e il pazzo sistema del dratf (Di venerdì 30 aprile 2021) Come ampiamento previsto, Trevor Lawrence è stata la prima scelta nel draft NFL, la lega di football americano USA, d’ora in poi giocherà per i Jacksonville Jaguars. La notizia è che i Jaguars per arrivare a prendere il giovane quarterback, considerato uno dei migliori giocatori universitari della storia, si sono autodistrutti perdendo più o meno scientificamente apposta. Con i tifosi felici di Perdere, pur di arrivare a lui. E’ la stortura del sistema dei draft americani, che a questi livelli genera mostri. I Jacksonville Jaguars sono una delle peggiori del campionato di football nordamericano. L’ultima volta che hanno raggiunto i playoff è stato nel 2017. Ma quest’anno erano particolarmente determinati a essere la peggior squadra del campionato. Perché così facendo si sono assicurati la prima scelta del draft. Il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Come ampiamento previsto, Trevorè stata la prima scelta nel draft NFL, la lega di football americano USA, d’ora in poi giocherà per i Jacksonville Jaguars. La notizia è che i Jaguars per arrivare a prendere il giovane quarterback, considerato uno dei migliori giocatori universitari della storia, si sono autodistrutti perdendo più o meno scientificamente. Con i tifosi felici di, pur di arrivare a lui. E’ la stortura deldei draft americani, che a questi livelli genera mostri. I Jacksonville Jaguars sono una delle peggiori del campionato di football nordamericano. L’ultima volta che hanno raggiunto i playoff è stato nel 2017. Ma quest’anno erano particolarmente determinati a essere la peggior squadra del campionato. Perché così facendo si sono assicurati la prima scelta del draft. Il ...

