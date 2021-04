“Perché porto Speranza in tribunale”. Parla l’avvocata delle famiglie delle vittime di Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) “Sono giorni molto impegnativi. Questa è una guerra. Dovrebbe essere una cosa naturale che tutti ammettano la verità e invece è diventata guerra”. Consuelo Locati è l’avvocata a capo del pool di legali impegnati nella causa civile promossa davanti al tribunale di Roma da parte di 500 familiari delle vittime del Covid contro il governo. Dopo che il Parlamento ha salvato il ministro della Salute Roberto Speranza dalla sfiducia, l’avvocata Locati è stata sentita da Il Paragone per commentare le parole che il ministro ha espresso in Aula e per sapere quali saranno i prossimi passi dei familiari delle vittime per arrivare fino in fondo a questa vicenda. Avvocata Locati, innanzitutto ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 aprile 2021) “Sono giorni molto impegnativi. Questa è una guerra. Dovrebbe essere una cosa naturale che tutti ammettano la verità e invece è diventata guerra”. Consuelo Locati èa capo del pool di legali impegnati nella causa civile promossa davanti aldi Roma da parte di 500 familiaridelcontro il governo. Dopo che ilmento ha salvato il ministro della Salute Robertodalla sfiducia,Locati è stata sentita da Il Paragone per commentare le parole che il ministro ha espresso in Aula e per sapere quali saranno i prossimi passi dei familiariper arrivare fino in fondo a questa vicenda. Avvocata Locati, innanzitutto ...

