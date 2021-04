Perché il Recovery plan italiano dovrebbe garantire più risorse alla produzione creativa (Di venerdì 30 aprile 2021) Se è vero che la Cultura e il Turismo sono settori chiave per l’Italia e la spesa ad essi correlata, come recentemente dimostrato per Matera, restituisce valore al territorio, allora il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) presenta diversi limiti. La parte dei fondi del Piano destinata alla Cultura è contenuta all’interno della Missione Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, con risorse modeste in quantità. Su questo molti hanno già scritto e non vale la pena ripetersi. Ma è utile concentrarsi su come tali risorse verranno investite, Perché hanno l’ambizione – e la giustificazione – di essere destinate alle future generazioni (Next Generation Eu è il nome di tutto il Piano, Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione è il titolo di un Ambito di Intervento nella componente Turismo e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 aprile 2021) Se è vero che la Cultura e il Turismo sono settori chiave per l’Italia e la spesa ad essi correlata, come recentemente dimostrato per Matera, restituisce valore al territorio, allora il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) presenta diversi limiti. La parte dei fondi del Piano destinataCultura è contenuta all’interno della Missione Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, conmodeste in quantità. Su questo molti hanno già scritto e non vale la pena ripetersi. Ma è utile concentrarsi su come taliverranno investite,hanno l’ambizione – e la giustificazione – di essere destinate alle future generazioni (Next Generation Eu è il nome di tutto il Piano, Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione è il titolo di un Ambito di Intervento nella componente Turismo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Recovery Draghi cambia passo: 500 mila vaccinazioni al giorno e Pnrr a Bruxelles L'altro successo il Governo Draghi l'ha raggiunto sul Recovery Plan . La versione italiana, nota ... In tutto, il piano vale per l'Italia 248 miliardi di euro, perché, oltre alle risorse previste da ...

Così abbiamo sconfitto il lockdown Se tutto ciò fosse preso in considerazione durante la finalizzazione del Recovery Plan, i ... scrisse: "La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché porta progressi. La ...

