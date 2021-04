Perché il Green Pass del governo discrimina i giovani (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell’ultimo decreto Covid, entrato in vigore il 26 aprile, è stato introdotto un nuovo strumento per allentare le restrizioni sulla mobilità dei cittadini. Si tratta del Green Pass – o certificazione verde – antesignano del Passaporto vaccinale europeo che non sarà pronto prima di luglio. Per ottenere il “salvacondotto” pensato dal governo Draghi, bisogna possedere uno dei seguenti requisiti: aver completato il ciclo vaccinale, essere guariti dall’infezione da Coronavirus o essersi sottoposti a un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento. Questi criteri, tuttavia, vanno a discapito dei più giovani, che potranno beneficiare in misura inferiore rispetto agli over 40 del Green Pass. A meno che i ragazzi non si sottopongano a tampone prima di ogni spostamento, ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell’ultimo decreto Covid, entrato in vigore il 26 aprile, è stato introdotto un nuovo strumento per allentare le restrizioni sulla mobilità dei cittadini. Si tratta del– o certificazione verde – antesignano delaporto vaccinale europeo che non sarà pronto prima di luglio. Per ottenere il “salvacondotto” pensato dalDraghi, bisogna possedere uno dei seguenti requisiti: aver completato il ciclo vaccinale, essere guariti dall’infezione da Coronavirus o essersi sottoposti a un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento. Questi criteri, tuttavia, vanno a discapito dei più, che potranno beneficiare in misura inferiore rispetto agli over 40 del. A meno che i ragazzi non si sottopongano a tampone prima di ogni spostamento, ...

Advertising

pdnetwork : #Filodiretto 'La conferma del #superbonus per il 2023 fa parte dell'impegno per l'Italia verde. Il nostro partito c… - Gino23396303 : @conteDartagnan Perché dementi ? La Raggi ha voluto dimostrare a Draghi e ai romani che lei é Recovery Green. Perc… - StartMagNews : Perché ci sono problemi e questioni irrisolte sul Green Pass in Italia. L'articolo di Maria Scopece. - jughead_ale : in Italia i giovani contano poco: unici in Europa ad avere pochi giorni di presenza a scuola, università non perven… - BandiniClaudio : @mattino5 @nzingaretti E impossibile scaricare il GREEN PASS.... ho provato per mio suocero che ha 80 anni.... impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Green 'Investitori allineati a obiettivi green' Perché, anche se in... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: allineati , green , investitori , obiettivi - - > Previous article

Il turismo ai tempi del green pass ...i parlamentari europei hanno chiesto si chiami "Eu covid - 19 Certificate" anzichè "Digital Green ... E se immaginate che sarà una passeggiata, vi sbagliate di grosso! Perché il Parlamento vorrebbe una "...

Illy diventa B Corp, cosa significa e perché le aziende puntano sul green Corriere TV , anche se in... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: allineati ,, investitori , obiettivi - - > Previous article...i parlamentari europei hanno chiesto si chiami "Eu covid - 19 Certificate" anzichè "Digital... E se immaginate che sarà una passeggiata, vi sbagliate di grosso!il Parlamento vorrebbe una "...