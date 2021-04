Perché gli uomini che si dichiarano femministi hanno relazioni più soddisfacenti

(Di venerdì 30 aprile 2021): esistono e da alcuni anni (complice anche il movimento #MeToo) sempre piùsitali. Nel mondo dello spettacolo e delle celebrità, gli esempi sono tanti, dagli attori Mark Ruffalo e Ryan Gosling, al premier canadese Justin Trudeau, il Dalai Lama, e l’ex Presidente USA Barack Obama. Su Wikipedia esiste una pagina dedicata ai «male feminists» (imaschi, ndr), con un elenco di centinaia di nomi famosi, dallo 007 Daniel Craig al cantante Harry Styles, politici, scienziati e molti altri. Come sai, il femminismo si basa sul sostegno all'uguaglianza di genere. Glipossono associarsi al femminismo per prendere le distanze da ruoli di genere obsoleti, da modelli di mascolinità tossica e da tante altre questioni, che spaziano da quelle ...

LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - fattoquotidiano : Una smentita al Domani ma soprattutto un attacco diretto all’editore del quotidiano, Carlo De Benedetti. Dopo il se… - borghi_claudio : @Fernana48631339 @Marcell77640487 @RobyPeach @Theskeptical_ @cris_cersei @DAngelicus @YRetlaw @LucianoBarraCar Prob… - sheisbelieber : @MuciddaMao @rihxsel un perché c’è probabilmente,ho guardato anche il link sotto ma é praticamente il copia e incol… - __periwinkIe : la mia tl che si lamenta della zona arancione perché la prossima settimana compiono gli anni ma il mio compleanno è… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli

Corriere della Sera

... le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se noi non sbagliamoaltri non riescono a ... Ma se noi l'abbiamo positiva, èspesso creiamo loro difficoltà, come contiamo di fare anche ......le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 maggio rivelano che ... cheha spiattellato in faccia davanti a tutti. A quel punto, Cosimo maturerà una decisione ...