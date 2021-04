“Per salvare il programma”. Isola dei Famosi, la mossa pazzesca. Tutto per Ilary Blasi (Di venerdì 30 aprile 2021) Momento delicato per l’Isola dei Famosi, sopratTutto se si analizzano gli ascolti. Da qualche settimana c’è stato un calo drastico e anche per quanto riguarda la puntata di giovedì 29 aprile, le cose non sono andate bene: sono stati totalizzati solo 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5% share. La scorsa settimana si era registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 spettatori e il 16,9% di share. Lunedì scorso, invece sono stati collezionati 2.877.000 spettatori e il 17,40% di share. Il reality è stato battuto dalla fiction Rai “Un passo dal cielo”, ha vinto la serata con 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share. Nello scorso appuntamento aveva registrato quasi 5 milioni di spettatori e il 21,6% di share. Insomma neanche l’arrivo in Honduras di Ignazio Moser e la presenza in studio di Giulia Salemi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Momento delicato per l’dei, sopratse si analizzano gli ascolti. Da qualche settimana c’è stato un calo drastico e anche per quanto riguarda la puntata di giovedì 29 aprile, le cose non sono andate bene: sono stati totalizzati solo 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5% share. La scorsa settimana si era registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 spettatori e il 16,9% di share. Lunedì scorso, invece sono stati collezionati 2.877.000 spettatori e il 17,40% di share. Il reality è stato battuto dalla fiction Rai “Un passo dal cielo”, ha vinto la serata con 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share. Nello scorso appuntamento aveva registrato quasi 5 milioni di spettatori e il 21,6% di share. Insomma neanche l’arrivo in Honduras di Ignazio Moser e la presenza in studio di Giulia Salemi e ...

Advertising

enpaonlus : 'Indigo' di Joaquin Phoenix: salvare gli animali è l'unico modo per salvare il pianeta -VIDEO- Osservatorio VeganOK… - welikeduel : L'appello per salvare il Casale della Cervelletta #propagandatop #propagandalive - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: Un team dell'ospedale pediatrico #Gaslini di #Genova è volato in Kosovo per salvare la vita di un neonato affetto da card… - dlalli569 : RT @KikiLattuada: @dlalli569 @myrtamerlino Ho pensato esattamente la stessa cosa,non vorrei che per salvare se stesso la figlia e la famigl… - mlucy944 : RT @LiguriaOggi: Equipe del Gaslini vola in Kosovo per salvare un neonato -