Pensioni | 41 di contributi o 62 di età le vie | riapre il tavolo

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 30 aprile 2021) Proprio in questi giorni in cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza del premier Mario Draghi ha di fatto chiuso all'ipotesi di una inimmaginabile proroga di quota 100, arriva la notizia che presto si riaprirà ildelle trattative per la riforma delle. Un modo per smorzare la delusione sopraggiunta a seguito delle ultime notizie sulle, che proprio in seguito al piano sul Recovery Plan, lasciavano poche speranze di evitare il ritorno pieno alla legge Fornero dal 2022. La riapertura delmai come oggi sembra imminente, perché dopo il question time in Senato, il Ministro Orlando ha anticipato che presto convocherà i sindacati.: riecco le proposte dei sindacati Non poteva essere che soddisfatta la risposta dei sindacati alla riapertura del ...