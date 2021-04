**Pd: Nazareno lavora a primarie, Vaccari 'puntiamo su on line ma non è Rousseau'** (2) (Di venerdì 30 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Pd: Nazareno lavora a primarie, Vaccari 'puntiamo su on line ma non è Rousseau'** (2)... - TV7Benevento : **Pd: Nazareno lavora a primarie, Vaccari 'puntiamo su on line ma non è Rousseau'**... - Felix68852709 : @the_highsparrow Ma ti rendi conto che il Nazareno con tutto il cucuzzaro non vale un pelo del ministro… - CBises : @PoliticaPerJedi Purtroppo il PD romano si è incartato su se stesso e per fare giochi interni di correnti si disint… - EPaglierini : RT @the_highsparrow: Io sono contento se Di Maio va al Nazareno con tutto lo stato maggiore del PD e del PSE italiano. Ma Di Maio è stato… -