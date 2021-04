Pattinaggio artistico: giunge al termine l’avventura agonistica di Savchenko-Massot (Di venerdì 30 aprile 2021) Fine della corsa per Aljona Savchenko e Bruno Massot. I Campioni Olimpici in carica di Pattinaggio artistico nella specialità delle coppie, fermi agonisticamente parlando dai Mondiali di Milano nel 2018, non torneranno più a gareggiare. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della dama nel pomeriggio di venerdì 30 aprile. La notizia ha, ovviamente, infranto le speranze di fan e addetti ai lavori, oltre che di Savchenko stessa, come si può desumere dal messaggio: “Cari tutti – Ha iniziato la pattinatrice – Bruno ed io abbiamo deciso di non tornare a gareggiare. Questa è stata una decisione estremamente difficile e sto ancora combattendo contro me stessa. Amo molto l’adrenalina delle competizioni, spingermi oltre il limite e gli allenamenti ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Fine della corsa per Aljonae Bruno. I Campioni Olimpici in carica dinella specialità delle coppie, fermimente parlando dai Mondiali di Milano nel 2018, non torneranno più a gareggiare. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della dama nel pomeriggio di venerdì 30 aprile. La notizia ha, ovviamente, infranto le speranze di fan e addetti ai lavori, oltre che distessa, come si può desumere dal messaggio: “Cari tutti – Ha iniziato la pattinatrice – Bruno ed io abbiamo deciso di non tornare a gareggiare. Questa è stata una decisione estremamente difficile e sto ancora combattendo contro me stessa. Amo molto l’adrenalina delle competizioni, spingermi oltre il limite e gli allenamenti ...

