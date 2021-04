Partnership Vodafone-Qualcomm per diversificazione dei fornitori in reti 5G

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –Technologies (azienda californiana specializzata nella produzione di semiconduttori) hanno annunciato che uniranno le forze per lo sviluppo della tecnologia Open Radio Access Network (Open-RAN), un progetto che mira alla standardizzazione dellemobili grazie a specifiche tecniche che permettono l’inter-lavoro di nodi di diversi. Si tratta di un progetto tecnico per permettere aidi apparecchiature per le telecomunicazioni di costruire le5G del futuro. In particolare, la mossa mira ad abbassare la barriera di ingresso per molte aziende e promuovere ladeidi apparecchiature di rete, supportando iemergenti ed esistenti che sviluppano ...

Ultime Notizie dalla rete : Partnership Vodafone

Teleborsa

... Head of Network Architecture di- Open RAN offre una maggiore varietà di fornitori consentendo a molti più piccoli fornitori di competere sulla scena mondiale". "Collaborazioni come questa ...... MTN Global Connect, Orange, Saudi Telecom Company, Telecom Egypt) e dal consorzio WIOCC. ... 2Africa, conclude infatti Ba, 'è un esempio del nostro innovativo modello di, in cui ...(Teleborsa) – Vodafone e Qualcomm Technologies (azienda californiana specializzata nella produzione di semiconduttori) hanno annunciato che uniranno le forze per lo sviluppo della tecnologia ...Vodafone and Qualcomm are to co-develop blueprints for OpenRAN technology, hoping the reference designs will allow more vendors to develop open telecoms equipment that will drive 5G deployments. The ...