Papa Francesco e le grandi 'pulizie' vaticane per decreto

(Di venerdì 30 aprile 2021) Due decreti (tecnicamente Motu proprio) in due giorni diper garantire la trasparenza finanziaria e la giustizia della Santa Sede e della Città del Vaticano. Il primo Motu Proprio, firmato il 26 aprile, è stato pubblicato ieri, cioè proprio nelle stesse ore in cui il Comitato Moneyval, il comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa, ha adottato il suo Rapporto (ancora segreto) sul Vaticano. Il secondo Motu Proprio porta la data di oggi, 30 aprile 2021. Con ogni evidenza si tratta di un provvedimento legislativo deciso nelle ultime ore, dopo la conclusione del lavoro di Moneyval e visto che gli esami internazionali per il Vaticano non sono ancora finiti. Il Rapporto di Moneyval sarà infatti soggetto a ulteriore revisione della sua qualità e della sua ...