Paolo Bonolis, la cognata Miss Claudia risponde alle critiche e confessa “Io raccomandata? …” (Di venerdì 30 aprile 2021) Claudia Ruggeri è sicuramente una delle protagonista del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ovvero Avanti un altro. Non tutti però sanno che la donna conosciuta anche per Miss Claudia è la cognata del conduttore Romano. Ebbene sì, Claudia ha sposato Marco Bruganelli ovvero il fratello di Sonia, la moglie di Paolo Bonolis. È stato proprio per questo motivo che una volta venuta alla luce questa storia, in molti sembra che abbiano accusato Claudia di essere stata raccomandata dal cognato. Questa storia ha fatto parecchio innervosire Claudia al punto tale che nel corso di una intervista ha voluto dire come stanno effettivamente le cose. Claudia Ruggeri è ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 30 aprile 2021)Ruggeri è sicuramente una delle protagonista del programma die Luca Laurenti, ovvero Avanti un altro. Non tutti però sanno che la donna conosciuta anche perè ladel conduttore Romano. Ebbene sì,ha sposato Marco Bruganelli ovvero il fratello di Sonia, la moglie di. È stato proprio per questo motivo che una volta venuta alla luce questa storia, in molti sembra che abbiano accusatodi essere statadal cognato. Questa storia ha fatto parecchio innervosireal punto tale che nel corso di una intervista ha voluto dire come stanno effettivamente le cose.Ruggeri è ...

