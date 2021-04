Pallanuoto | il Posillipo domani in trasferta a Trieste

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –alla volta diper i 14 pallanuotisti del, chealle ore 13.30 alla piscina “Bruno Bianchi”, affronteranno gli avversari della. Quella diè la quinta, e penultima, gara del Girone E d’élite valevole per i preliminari Round Scudetto. Le due formazioni arrivano alla gara separate da un punto in classifica: la, allenata da Daniele Bettini, è reduce dal pareggio siciliano, mentre i ragazzi di Roberto Brancaccio dovranno recuperare grinta dopo la sconfitta contro il Recco. Obiettivo da centrare, il terzo posto che per ilpotrebbe essere addirittura il secondo, a patto di ...