Palazzo Chigi avvia verifica sull'ex braccio destro di Verdini scelto da Gelmini nonostante due condanne (non definitive) e l'interdizione (Di venerdì 30 aprile 2021) Potrebbe essere la prescrizione a salvare la nomina di Massimo Parisi a capo segreteria tecnica del Ministero degli Affari regionali. Ora è la stessa Presidenza del Consiglio a volerci veder chiaro, dopo l'articolo del Fatto che raccontava la scelta del ministro Gelmini di nominarlo nonostante la condanna con interdizione dai pubblici uffici. Chigi ha chiesto ai suoi uffici giuridici di verificare se l'incarico conferito all'ex deputato e storico braccio destro di Denis Verdini risponda ai requisiti di legge. Entrambi sono stati condannati nel 2018 per bancarotta con interdizione perpetua dai pubblici uffici (a luglio deve celebrarsi l'appello), ma la pena accessoria potrebbe essere estinta insieme ad alcuni reati. Per completare la verifica, fa sapere ...

