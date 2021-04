Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 30/04/2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Con l’incontro tra il Sole e l’indipendente Urano in Toro, oggi potresti aver bisogno di spazio per essere te stessa. A volte Urano è un vero ribelle e quando incontra il Sole nella zona più personale della tua carta astrale può spingerti a fregartene delle aspettative altrui. Questo è il giorno ideale per esprimere pienamente se stesse. Se ti senti soffocata dalle persone o dal sistema, considera la possibilità di prendere un po’ di tempo per te: potresti uscire e fare una lunga passeggiata (o un giro in macchina) da sola, oppure dedicarti a un tuo progetto creativo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Con l’incontro tra il Sole e l’indipendente Urano in, oggi potresti aver bisogno di spazio per essere te stessa. A volte Urano è un vero ribelle e quando incontra il Sole nella zona più personale della tua carta astrale può spingerti a fregartene delle aspettative altrui. Questo è ilideale per esprimere pienamente se stesse. Se ti senti soffocata dalle persone o dal sistema, considera la possibilità di prendere un po’ di tempo per te: potresti uscire e fare una lunga passeggiata (o un giro in macchina) da sola, oppure dedicarti a un tuo progetto creativo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

