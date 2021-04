Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 30/04/2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi la tua vita sentimentale potrebbe prendere una svolta improvvisa e inaspettata, perché il Sole abbraccerà Urano nel tuo settore delle relazioni. Il Sole rappresenta ciò che ti sta più a cuore, mentre Urano porta sorprese. Il tuo compagno potrebbe stupirti con alcune novità oppure, se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti farà battere in cuore all’impazzata. Se questa situazione ti rende nervosa, sappi che la dolce Venere ti è vicina e, qualunque cosa accada, ti aiuterà a raggiungere un lieto fine. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi la tua vita sentimentale potrebbe prendere una svolta improvvisa e inaspettata, perché il Sole abbraccerà Urano nel tuo settore delle relazioni. Il Sole rappresenta ciò che ti sta più a cuore, mentre Urano porta sorprese. Il tuo compagno potrebbe stupirti con alcune novità oppure, se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti farà battere in cuore all’impazzata. Se questa situazione ti rende nervosa, sappi che la dolce Venere ti è vicina e, qualunque cosa accada, ti aiuterà a raggiungere un lieto fine. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

