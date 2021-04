Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 30/04/2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi il tuo lavoro potrebbe spingerti a mettere in gioco le tue qualità più originali, perché il Sole unirà le forze con Urano nel tuo settore professionale. Il Sole ti chiederà di esprimere tutta te stessa, mentre Urano ti inviterà a farlo liberamente e senza inibizioni. Potresti riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi aggirando le regole piuttosto che seguendole. Tieni conto dell’effetto che le tue parole e le tue azioni avranno sulle altre persone, ma dai piena libertà al tuo ingegno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi il tuo lavoro potrebbe spingerti a mettere in gioco le tue qualità più originali, perché il Sole unirà le forze con Urano nel tuo settore professionale. Il Sole ti chiederà di esprimere tutta te stessa, mentre Urano ti inviterà a farlo liberamente e senza inibizioni. Potresti riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi aggirando le regole piuttosto che seguendole. Tieni conto dell’effetto che le tue parole e le tue azioni avranno sulle altre persone, ma dai piena libertà al tuo ingegno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

