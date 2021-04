Oroscopo Gemelli, domani 1 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 30 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Il vostro tono vitale sembra essere decisamente migliorato dai buoni transiti del Sole, Mercurio e Venere nella vostra orbita celeste! Dovrebbero accentuarvi anche l’umore, cari Gemelli, permettendovi di godere di un buonissimo calore umano da impiegare con le persone a voi vicine, specialmente la vostra dolce metà nel caso foste impegnati. Dovreste anche godere di un buono stato di salute, ottimo per concedervi una bella escursione in compagnia dei vostri amici di una vita o di chi più ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 1? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Il vostro tono vitale sembra essere decisamente migliorato dai buoni transiti del Sole, Mercurio e Venere nella vostra orbita celeste! Dovrebbero accentuarvi anche l’umore, cari, permettendovi di godere di un buonissimo calore umano da impiegare con le persone a voi vicine, specialmente la vostra dolce metà nel caso foste impegnati. Dovreste anche godere di un buono stato di salute, ottimo per concedervi una bella escursione in compagnia dei vostri amici di una vita o di chi più ...

