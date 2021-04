Oroscopo Branko domani sabato 1 Maggio 2021 | ecco come sarà il tuo giorno

Leggi su newsitaliane

(Di venerdì 30 aprile 2021) ARIETE – Periodo all’insegna delle conquiste: non è difficile ammaliare con il vostro fascino le persone che incontrate. Se siete stanchi, prendetevi una piccola pausa dal lavoro e, magari, provate a distrarvi con qualche hobby che vi aiuti a ritrovare la motivazione giusta. La vostra forma fisica in compenso è smagliante. Avanti così, positivi e tenaci! È frustrante quando il lavoro ostacola il romanticismo e le attività sociali. Questo è quello che senti oggi, Ariete. I tuoi pensieri sono sulle attività serali e del fine settimana, ma i tuoi obblighi sono sulla tua scrivania. Non disperare. Impegnati semplicemente a fare ciò che ci si aspetta da te. Divertiti questa sera, sicuro di aver adempiuto ai tuoi obblighi. L’allineamento planetario di oggi potrebbe farti guardare a te stesso in modo intensivo. Se vedi punti deboli, abbracciali. Se vedi i punti di forza, celebrali. Reagisci a ...