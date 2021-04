Oroscopo Bilancia del giorno | previsioni del giorno 30 04 2021

Advertising

Bilancia_astro : 29/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - bilanciavf : #bilancia La Luna presente nel segno amico del Sagittario vi sta portando tante buon... - Bilancia_astro : 29/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 29/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 29/apr/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Bilancia

Cosmopolitan

Sagittario 30 aprile: amore In coppia: investite pienamente nella relazione ma non avete ... cambiamenti per il vostro bene VERGINE: chiudere un occhio: prendere decisioni ...Intanto per l'di Paolo Fox domaniavrà qualche buona occasione per risolvere contrattempi burocratici, questioni legali e amministrative. Cancro è un cielo importante, vi trovate in ...Domenica 2 maggio troviamo sul piano astrologico Plutone e la Luna risiedere nel segno del Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Gemelli. Marte proseguirà l'orbita in Cancro, così come S ...ARIETE: Questa mezza ripresa vi fa stare sulle spine e più che mai in attesa di ampliare il raggio d’azione al di là di quei contrattempi che sbucano da tutte le parti. La quadratura di Marte facilita ...