Ore 12: segnale in contemporanea sulle pagine Facebook degli espulsi 5 Stelle. Nella nuova forza ci sono anche Lezzi e Morra (Di venerdì 30 aprile 2021) Mezzogiorno di fuoco (social): alle 12 spaccate di oggi – 30 aprile -, sulle pagine Facebook di alcuni parlamentari espulsi dal Movimento 5 Stelle, è comparso lo stesso post: «Prevedo la fine di un sogno per molti. E di un incubo per molti di più». Un'azione organizzata che, spiega a Open uno di loro, «arriva da senatori e deputati impegnati per non tradire il mandato che ci hanno dato, votandoci, gli iscritti al Movimento. Forse diventeremo un gruppo parlamentare ma, al momento, ci uniamo per mantenere vivi i valori originari del Movimento, che possono collocarsi soltanto all'opposizione di un governo simile». La componente, per adesso, non ha ancora un suo nome, «ma lavoriamo per strutturarci e coinvolgere più persone». Nella lista di chi sta partecipando al ...

