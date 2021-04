Ora puoi leggere gli editoriali di Renzi su Arab News, per vedere Al-Ula paragonata a Matera (Di venerdì 30 aprile 2021) First reaction shock. Shock because Matteo Renzi è diventato columnist di Arab News. Il leader di Italia Viva ha scelto la strada editoriale, proponendosi come contributor per la testata online che è la numero uno, tra quelle in lingua inglese, nel mondo Arabo. L’articolo di Matteo Renzi parla della città di Al-Ula che l’ex presidente del consiglio italiano paragona a Matera. LEGGI ANCHE > Renzi lancia il format dell’autointervista per parlare di Arabia Saudita Matteo Renzi su Arab News L’articolo scritto in inglese da Renzi può essere consultabile a questo indirizzo. La pubblicazione risale al 24 aprile, ma la notizia – in Italia – arriva soltanto nella giornata del 29 aprile. Una ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 aprile 2021) First reaction shock. Shock because Matteoè diventato columnist di. Il leader di Italia Viva ha scelto la strada editoriale, proponendosi come contributor per la testata online che è la numero uno, tra quelle in lingua inglese, nel mondoo. L’articolo di Matteoparla della città di Al-Ula che l’ex presidente del consiglio italiano paragona a. LEGGI ANCHE >lancia il format dell’autointervista per parlare diia Saudita MatteosuL’articolo scritto in inglese dapuò essere consultabile a questo indirizzo. La pubblicazione risale al 24 aprile, ma la notizia – in Italia – arriva soltanto nella giornata del 29 aprile. Una ...

