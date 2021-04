“Ora lo possiamo dire”. Isola dei Famosi, adesso è ufficiale. L’annuncio fa sorridere Ilary Blasi (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella puntata del 29 aprile de ‘L’Isola dei Famosi’ è sbarcato in Honduras l’atteso Ignazio Moser. E la fidanzata Cecilia Rodriguez, dopo aver confidato di essere molto gelosa del proprio uomo, non appena lo stesso ha detto di sì alla prova di apnea con la naufraga Francesca Lodo gli ha lanciato un avvertimento: “Mi raccomando non tirare lingue fuori”. Prima del fatidico tuffo dall’elicottero, Ilary Blasi ha domandato all’ex gieffino: “Sei pronto per questa avventura?”. E lui ha risposto. L’ex gieffino ha affermato: “Assolutamente si. Speriamo di riuscire a pescare qualcosa perchè qui non mi pare ci siano tanti pescatori”. Poi Ilary, super curiosa, ha domandato a Cecilia Rodriguez se è gelosa del suo uomo. Quest’ultima ha risposto dicendo testualmente: “Si sono molto gelosa. E’ inutile che mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella puntata del 29 aprile de ‘L’dei’ è sbarcato in Honduras l’atteso Ignazio Moser. E la fidanzata Cecilia Rodriguez, dopo aver confidato di essere molto gelosa del proprio uomo, non appena lo stesso ha detto di sì alla prova di apnea con la naufraga Francesca Lodo gli ha lanciato un avvertimento: “Mi raccomando non tirare lingue fuori”. Prima del fatidico tuffo dall’elicottero,ha domandato all’ex gieffino: “Sei pronto per questa avventura?”. E lui ha risposto. L’ex gieffino ha affermato: “Assolutamente si. Speriamo di riuscire a pescare qualcosa perchè qui non mi pare ci siano tanti pescatori”. Poi, super curiosa, ha domandato a Cecilia Rodriguez se è gelosa del suo uomo. Quest’ultima ha risposto dicendo testualmente: “Si sono molto gelosa. E’ inutile che mi ...

