OPA ASTM, adesioni al 14,5% (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azioni ASTM risulta che oggi, 30 aprile 2021, sono state presentate 75.967 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 9.716.720 le richieste di adesioni, pari al 14,516% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile 2021, terminerà il prossimo 10 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie ASTM acquistate sul mercato nei giorni 7 e 10 maggio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azionirisulta che oggi, 30 aprile 2021, sono state presentate 75.967 richieste di, che portano complessivamente a 9.716.720 le richieste di, pari al 14,516% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile 2021, terminerà il prossimo 10 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 7 e 10 maggio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

