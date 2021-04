Oms, ‘16% europei con una dose, somministrati 215 mln vaccini’ (Di venerdì 30 aprile 2021) “Ad oggi sono stati somministrati circa 215 milioni di dosi di vaccino” anti-Covid nella Regione europea. “Circa il 16% della popolazione dell’area ha ricevuto una dose” e anche l’81% degli operatori sanitari in 28 Paesi europei ha avuto una singola iniezione. Dove i tassi di vaccinazione nei gruppi ad alto rischio sono più alti, i ricoveri negli ospedali stanno diminuendo e i tassi di mortalità stanno calando. I vaccini stanno salvando vite umane e cambieranno il corso di questa pandemia e alla fine contribuiranno a porvi fine”. Anche se “dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che i vaccini da soli non porranno fine alla pandemia”. Lo ha evidenziato il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, Hans Kluge, durante il consueto punto stampa su Covid-19 nell’area. “Ogni anno, durante la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) “Ad oggi sono staticirca 215 milioni di dosi di vaccino” anti-Covid nella Regione europea. “Circa il 16% della popolazione dell’area ha ricevuto una” e anche l’81% degli operatori sanitari in 28 Paesiha avuto una singola iniezione. Dove i tassi di vaccinazione nei gruppi ad alto rischio sono più alti, i ricoveri negli ospedali stanno diminuendo e i tassi di mortalità stanno calando. I vaccini stanno salvando vite umane e cambieranno il corso di questa pandemia e alla fine contribuiranno a porvi fine”. Anche se “dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che i vaccini da soli non porranno fine alla pandemia”. Lo ha evidenziato il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, Hans Kluge, durante il consueto punto stampa su Covid-19 nell’area. “Ogni anno, durante la ...

