Omicidio della piccola Jolanda: ergastolo per il padre, 24 anni alla madre (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Corte d'Assise di Salerno ha condannato i genitori della piccola Jolanda, la bimba di 8 mesi che, nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019, fu trovata senza vita nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno). La sentenza di primo grado ha disposto l'ergastolo per il padre Giuseppe Passariello e una condanna a 24 anni di reclusione per la mamma Immacolata Monti. Il pm della Procura di Nocera Inferiore, Roberto Lenza aveva chiesto il fine pena mai per entrambi i genitori, ritenuti responsabili dell'Omicidio della neonata. "È una sconfitta della comunità perché sono fatti che non si devono verificare e se si verificano esprimono un disagio sociale gravissimo", ...

