Olimpia Milano, Messina: “Complimenti al Bayern, noi non abbiamo smesso di lottare” (Di sabato 1 maggio 2021) “Complimenti al Bayern perché ci ha creduto, non ha smesso di giocare e lottare. Noi abbiamo restituito quello che avevamo ricevuto in Gara 1, ma così come noi in quella partita ci siamo guadagnati la vittoria giocando duro e credendoci, lo stesso hanno fatto loro stasera”. Queste le parole di coach Ettore Messina dopo la sconfitta subita in rimonta dal Bayern Monaco che ha portato l’Olimpia Milano sul 2-2 nella serie per il pass alle final four di Eurolega che si deciderà dunque in gara-5 al Mediolanum Forum: “Credo che ci siano stati due fattori decisivi: il primo è che abbiamo avuto troppe palle perse, ma molte di quelle sono state palle perse che hanno generato canestri in contropiede. Il secondo è che ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “alperché ci ha creduto, non hadi giocare e. Noirestituito quello che avevamo ricevuto in Gara 1, ma così come noi in quella partita ci siamo guadagnati la vittoria giocando duro e credendoci, lo stesso hanno fatto loro stasera”. Queste le parole di coach Ettoredopo la sconfitta subita in rimonta dalMonaco che ha portato l’sul 2-2 nella serie per il pass alle final four di Eurolega che si deciderà dunque in gara-5 al Mediolanum Forum: “Credo che ci siano stati due fattori decisivi: il primo è cheavuto troppe palle perse, ma molte di quelle sono state palle perse che hanno generato canestri in contropiede. Il secondo è che ...

