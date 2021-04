“Oggi è un altro giorno”, Lino Banfi senza freni: «Mi incaz***i», Serena Bortone senza fiato (Di venerdì 30 aprile 2021) Protagonista di “Oggi è un altro giorno”, come ogni lunedì e venerdì del resto, Lino Banfi, il nonno di Italia. Il noto attore pugliese è stato chiamato anche questo pomeriggio da Serena Bortone a commentare le chiamate dei suoi ammiratori. Tra le tante anche il video di un ragazzo che ha imitato il volto noto di “Un medico in famiglia”. Successivamente un botta e risposta divertito con la padrona di casa, che è esplosa in una risata contagiosa. leggi anche l’articolo —> Ritardi vaccini Covid, la battuta amara di Lino Banfi fa riflettere: «Siamo alle solite…» Per celebrare la sua carriera la conduttrice ha fatto mandare in onda un filmato di un momento storico del piccolo schermo: Lino Banfi e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Protagonista di “è un”, come ogni lunedì e venerdì del resto,, il nonno di Italia. Il noto attore pugliese è stato chiamato anche questo pomeriggio daa commentare le chiamate dei suoi ammiratori. Tra le tante anche il video di un ragazzo che ha imitato il volto noto di “Un medico in famiglia”. Successivamente un botta e risposta divertito con la padrona di casa, che è esplosa in una risata contagiosa. leggi anche l’articolo —> Ritardi vaccini Covid, la battuta amara difa riflettere: «Siamo alle solite…» Per celebrare la sua carriera la conduttrice ha fatto mandare in onda un filmato di un momento storico del piccolo schermo:e ...

