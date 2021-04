Oggi 30 aprile: Beato Benedetto da Urbino e il suo odio radicale per il peccato (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Beato Benedetto da Urbino, noto come l’apostolo dei poveri, odiava in maniera viscerale ogni vizio incarnando il perfetto esempio dell’austerità cappuccina. Marco Passionei nacque nel 1560 a Urbino, settimo di undici figli e rimasto orfano a soli sette anni. I tutori lo condussero nel palazzo che la sua famiglia possedeva a Cagli, e lì L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilda, noto come l’apostolo dei poveri, odiava in maniera viscerale ogni vizio incarnando il perfetto esempio dell’austerità cappuccina. Marco Passionei nacque nel 1560 a, settimo di undici figli e rimasto orfano a soli sette anni. I tutori lo condussero nel palazzo che la sua famiglia possedeva a Cagli, e lì L'articolo proviene da La Luce di Maria.

