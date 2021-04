Offerte Tim fibra: Sconto di 500 euro con bonus internet (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi ci occupiamo alle promo internet casa e in particolare alle Offerte Tim fibra dedicate a chi passa a Tim o richiede un nuovo impianto, infatti proprio con il gestore blu sarà possibile avere col bonus internet e avere uno Sconto di 500 euro. Quindi tutti gli utenti che sceglieranno Tim potranno usufruire del bonus internet, richiedendo un voucher utile per l’attivazione di promozioni fibra ottica. Il valore dell’incentivo è di 500 euro. Lo Sconto sarà erogato a tutti coloro che presenteranno un adeguata certificazione ISEE con valore economico uguale o inferiore alla cifra di 20mila euro. Tim fibra: Sconto di 500 ... Leggi su promotelefoniche (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi ci occupiamo alle promocasa e in particolare alleTimdedicate a chi passa a Tim o richiede un nuovo impianto, infatti proprio con il gestore blu sarà possibile avere cole avere unodi 500. Quindi tutti gli utenti che sceglieranno Tim potranno usufruire del, richiedendo un voucher utile per l’attivazione di promozioniottica. Il valore dell’incentivo è di 500. Losarà erogato a tutti coloro che presenteranno un adeguata certificazione ISEE con valore economico uguale o inferiore alla cifra di 20mila. Timdi 500 ...

Advertising

CellularItalia : TIM: dal 09-05-21 aumento per alcune offerte Mobili Ricaricabili - lavoronapoli2 : Lavoro Napoli - COMMESSO/A NEGOZIO TIM SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - lavoronapoli2 : Lavoro Napoli - COMMESSO/A NEGOZIO TIM MARANO DI NAPOLI - TIM_Official : @Colos_A ciao, puoi rivolgerti ai nostri operatori @TIM4USara per Fisso o @TIM4UGiulia per Mobile, ti daranno maggi… - Colos_A : @TIM_Official offerte per chi passa da Vodafone? -