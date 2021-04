Oasis a Knebworth: il docufilm sugli Oasis (Di venerdì 30 aprile 2021) Uscirà a breve un docu-film sugli Oasis a Knebworth. La band che ha stupito il mondo diede sfoggio di grande maestria nel corso di quei due concerti. Oasis a Knebworth: che film sarà? Si tratta di un docu-film sulle storiche esibizioni degli Oasis a Knebworth, nel 1996. La volontà dei Gallagher è quella di celebrare il venticinquesimo anniversario dell’evento, una tappa importante per il gruppo ora spaccato a metà. Ad annunciare il progetto è Noel Gallagher in persona ai microfoni di BBC Radio 2. L’ex Oasis si dice entusiasta ed annuncia che, assieme al documentario, usciranno alcune immagini inedite: vere e proprie diapositive che immortalano il passato straordinario degli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Uscirà a breve un docu-film. La band che ha stupito il mondo diede sfoggio di grande maestria nel corso di quei due concerti.: che film sarà? Si tratta di un docu-film sulle storiche esibizioni degli, nel 1996. La volontà dei Gallagher è quella di celebrare il venticinquesimo anniversario dell’evento, una tappa importante per il gruppo ora spaccato a metà. Ad annunciare il progetto è Noel Gallagher in persona ai microfoni di BBC Radio 2. L’exsi dice entusiasta ed annuncia che, assieme al documentario, usciranno alcune immagini inedite: vere e proprie diapositive che immortalano il passato straordinario degli ...

