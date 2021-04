Nuovo stadio San Siro, Sala: «Buonsenso voler conoscere l’identità dei partner» (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare della questione Nuovo stadio San Siro Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, a IlFattoQuotidiano.it è tornato a parlare della questione Nuovo stadio San Siro. «Si tratta di affidare concessioni su terreni comunali dove lo stadio è appena il cinquanta percento di ciò che si vuole costruire, è Buonsenso pretendere di conoscere l’identità di chi si propone come partner del Comune in un’operazione immobiliare di queste dimensioni. Visto che si tratterebbe di lavori per almeno quattro o cinque anni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Sindaco di Milano Giuseppeè tornato a parlare della questioneSanGiuseppe, Sindaco di Milano, a IlFattoQuotidiano.it è tornato a parlare della questioneSan. «Si tratta di affidare concessioni su terreni comunali dove loè appena il cinquanta percento di ciò che si vuole costruire, èpretendere didi chi si propone comedel Comune in un’operazione immobiliare di queste dimensioni. Visto che si tratterebbe di lavori per almeno quattro o cinque anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

