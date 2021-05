Nuovi contributi nel decreto Sostegni bis: le ultimissime (Di venerdì 30 aprile 2021) Il decreto Sostegni bis dovrebbe finalmente essere pronto: è questione di qualche giorno e finalmente milioni di lavoratori, famiglie ed aziende potranno conoscere i contenuti ufficiali del nuovo maxi provvedimento economico del Governo Draghi, così imponente da aver condotto ad un ulteriore scostamento di bilancio. Non deve stupire che tante siano le novità e gli elementi da ricordare, in relazione al nuovo decreto: infatti, in quello che forse sarà anche denominato decreto Imprese trovano spazio ristori doppi sul calo fatturato, contributi a fondo perduto su redditività o costi fissi e Nuovi prestiti garantiti. Facciamo dunque chiarezza e vediamo più da vicino i Nuovi contributi nel decreto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilbis dovrebbe finalmente essere pronto: è questione di qualche giorno e finalmente milioni di lavoratori, famiglie ed aziende potranno conoscere i contenuti ufficiali del nuovo maxi provvedimento economico del Governo Draghi, così imponente da aver condotto ad un ulteriore scostamento di bilancio. Non deve stupire che tante siano le novità e gli elementi da ricordare, in relazione al nuovo: infatti, in quello che forse sarà anche denominatoImprese trovano spazio ristori doppi sul calo fatturato,a fondo perduto su redditività o costi fissi eprestiti garantiti. Facciamo dunque chiarezza e vediamo più da vicino inel...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi contributi Pagamento imposte - Totale imposte e contributi (anno 2018). ... se consideriamo che, con i 248 miliardi di euro di investimenti, previsti con il Next Generation EU, al termine della spesa, ovvero nel 2026, in Italia sono previsti "solo" 750 mila nuovi posti di ...

Porto di Genova, approvato il bilancio consuntivo 2020 ...di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Paolo Emilio Signorini e le nomine dei nuovi ... e adottando misure di ristoro ai lavoratori riconoscendo contributi per un importo complessivo di 3,9 ...

Nuovi contributi nel decreto Sostegni bis: le ultimissime Termometro Politico Avere cura della sinistra Dare spazio alle energie positive. Occorre valorizzare, sostenere, dare visibilità, alle energie positive che continuano a esserci e a tutti i tentativi di trovare una convergenza di tali energie (ved ...

Agricoltura: da oggi i giovani possono chiedere contributi al Ministero Da oggi è attivo il nuovo portale per la presentazione delle domande di “Più Impresa”, la nuova misura lanciata dal ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, e gestita da Ismea, l’Istitut ...

