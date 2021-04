Nuovi colori regioni dal 3 maggio: Valle d'Aosta in zona rossa, Sardegna in arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss che analizza i dati settimanali e fornisce al ministro Roberto Speranza il report da cui saranno eventualmente emesse le relative ordinanze che saranno in vigore da lunedì. Pochi i cambi previsti, tutte le regioni nella fascia con le minori restrizioni dovrebbero essere confermate. La Valle d'Aosta rischia di passare dall'arancione al rosso Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss che analizza i dati settimanali e fornisce al ministro Roberto Speranza il report da cui saranno eventualmente emesse le relative ordinanze che saranno in vigore da lunedì. Pochi i cambi previsti, tutte lenella fascia con le minori restrizioni dovrebbero essere confermate. Lad'rischia di passare dall'al rosso

Advertising

ilgiornale : Da lunedì cambiano ancora i colori: Puglia probabilmente in giallo, Sardegna forse in arancione. Valle d'Aosta rest… - MeteoWeb_eu : #Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni dal 3 maggio: Puglia e Calabria verso la zona gialla. Incubo Campania, t… - mummy53690440 : I nuovi colori delle regioni con l'ordinanza di Speranza e l'indice Rt in risalita - infoitinterno : Nuovi colori regioni dal 3 maggio: Puglia spera nel giallo, Sardegna verso l'arancione - La7tv : #la7retweet Covid, oggi i nuovi colori delle Regioni: Valle d'Aosta in zona rossa, Puglia e Campania in bilico -