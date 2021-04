Nuovi colori regioni dal 3 maggio: Valle d'Aosta in zona rossa, Sardegna in arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, in serata il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 3 maggio. La Valle D’Aosta passa nella fascia di rischio più alta; in area arancione ci sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Rimangono, comunque, alcune zone rosse locali Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 aprile 2021) Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, in serata il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 3. LaD’passa nella fascia di rischio più alta; in areaci sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e. Tutte le altree province autonome sono in area gialla. Rimangono, comunque, alcune zone rosse locali

