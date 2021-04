Nuovi colori regioni dal 3 maggio | Puglia spera nel giallo | Sardegna verso l' arancione

Advertising

Daniele_Manca : Zona gialla, arancione o rossa: i colori delle regioni dal 3 maggio, le ipotesi, Le ipotesi sui nuovi colori delle… - TgrRai : #Covid. 60% degli italiani vaccinati entro metà luglio, annuncia il generale Figliuolo. Oggi i nuovi colori delle r… - infoitinterno : Oggi i nuovi colori delle Regioni, la Sicilia migliora ma l'Rt la allontana dalla zona gialla - GDS_it : Oggi i nuovi colori delle Regioni, la #Sicilia migliora ma l'Rt la allontana dalla zona gialla… - zazoomblog : Zona gialla arancione o rossa: i nuovi colori delle regioni dal 3 maggio le ipotesi - #gialla #arancione #rossa:… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi colori

Contesta il sistema delle fasce ail presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga: "È stato utile nell'autunno dello scorso anno. Ora si possano trovare strategie diverse ...Oggiper le Regioni: Puglia in bilicoNon sono previste grosse novità per quanto riguarda possibili cambi di fascia. Le quindici regioni che sono attualmente collocate in zona gialla, ovvero con minori restrizioni, resteranno tali: a ...E' venerdì, l'ultimo giorno di aprile che coincide con la nuova cabina di regia che, come d'abitudine ormai da quando è stata prevista la divisione a colori ...