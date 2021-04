Novatek-Gazprom | derby tra oligarchi per il gas di Tambey e non solo

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sta entrando nel vivo ilrusso traper la supremazia interna alla voce dossier energetico. Il player russopunta sulla penisola di Yamal, dove le licenze sono state concesse anel 2008, male pretende innescando una guerra tra potentati in chiave interna ma anche esterna, visti i numeri “geopolitici” di quel giacimento. Il pacchetto vale 140 milioni di tonnellate entro il 2035, un aumento di quasi cinque volte rispetto al 2020. Il dato, in prospettiva, potrebbe rendere la Russia un leader mondiale nel settore. YAMAL Nonsono potenzialmente in ballo 7.300 miliardi di metri cubi di gas naturale, ma un movimento complessivo di un certo peso in grado di cambiare gli scenari. I giacimenti in questione si trovano nella ...