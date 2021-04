“Nonna, ti arriva un pacco”, anziana sventa truffa al telefono e fa arrestare finto corriere nel napoletano (Di venerdì 30 aprile 2021) Torre del Greco. Tenta Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti perché un utente aveva segnalato che una donna anziana residente nel suo stesso stabile l’aveva contattato al fine di avvisare la polizia poiché stava per essere truffata. Tentata truffa del “pacco” I poliziotti hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Torre del Greco. Tenta Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti perché un utente aveva segnalato che una donnaresidente nel suo stesso stabile l’aveva contattato al fine di avvisare la polizia poiché stava per essereta. Tentatadel “” I poliziotti hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

