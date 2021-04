Noemi dimagrita | chi è la sua nutrizionista e che dieta ha fatto? Nome | foto prima e dopo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) Che cosa ha? Una cosa è certa: è splendida. Non solo, ma soprattutto più sorridente, serena e libera di esprimere se stessa. Ma quello che tutte vorrebbero sapere, con l’estate ormai alle porte è, ovviamente, chehala rossa cantautrice e chi è laartefice del suo fantastico glow up.a Sanremo in forma smagliantela/ ANSA: Ettore Ferrari Leggi anche: Sanremo 2021: chi è Gabriele Greco, marito die Instagram: cheha? Per rinascere,ha dovutodi tutto partire da dentro, con un ...