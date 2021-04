Noah Centineo: non sarà più lui He – Man (Di venerdì 30 aprile 2021) Il giovane attore americano Noah Centineo ha appena annunciato che non sarà più lui il protagonista del film su He – Man Il film sul mitico principe Adam, di He – Man e i dominatori dell’universo, lascia dunque vacante il ruolo del protagonista che sarebbe dovuto essere, per l’appunto, di Noah Centineo. He – Man: chi verrà dopo Noah Centineo? Pare che la pellicola di He – Man dei fratelli Nee, prodotta da Sony Pictures e Mattel Films, non veda più la partecipazione di Noah Centineo perché, stando a quanto riferito dal portavoce dell’attore, lui “non è più coinvolto nel progetto”. Attualmente l’attore, famoso per aver partecipato a Sierra Burgess è una sfigata, The Perfect Date e Charlie’s Angels, è anche alle prese con la parte di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 aprile 2021) Il giovane attore americanoha appena annunciato che nonpiù lui il protagonista del film su He – Man Il film sul mitico principe Adam, di He – Man e i dominatori dell’universo, lascia dunque vacante il ruolo del protagonista che sarebbe dovuto essere, per l’appunto, di. He – Man: chi verrà dopo? Pare che la pellicola di He – Man dei fratelli Nee, prodotta da Sony Pictures e Mattel Films, non veda più la partecipazione diperché, stando a quanto riferito dal portavoce dell’attore, lui “non è più coinvolto nel progetto”. Attualmente l’attore, famoso per aver partecipato a Sierra Burgess è una sfigata, The Perfect Date e Charlie’s Angels, è anche alle prese con la parte di ...

