No Tav: “La madamina si Tav era pagata da Telt” (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel novembre 2018 un gruppo di donne vestite di arancione scesero in piazza per gridare il loro si alla Torino-Lione. Furono battezzate “Madamine”, espressione della nuova “società civile” che si esprimeva a favore dell’Alta velocità proprio nel momento in cui il primo governo Conte la stava mettendo in dubbio. Eppure quello che sembrava un movimento spontaneo nato dall’intraprendenza di un gruppo di signore avrebbe in realtà una natura ben diversa e più calcolata. Questo secondo quanto denuncia il sito Notav.info che, carte alla mano, afferma come Simonetta Carbone, una delle “madamine”, sarebbe stata pagata dalla Telt, la società incaricata di realizzare la Torino-Lione. “È proprio quello che abbiamo scoperto spulciando i dati degli appalti assegnati da Telt. Simonetta Carbone, presentata all’epoca come “esperta di pubbliche ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel novembre 2018 un gruppo di donne vestite di arancione scesero in piazza per gridare il loro si alla Torino-Lione. Furono battezzate “Madamine”, espressione della nuova “società civile” che si esprimeva a favore dell’Alta velocità proprio nel momento in cui il primo governo Conte la stava mettendo in dubbio. Eppure quello che sembrava un movimento spontaneo nato dall’intraprendenza di un gruppo di signore avrebbe in realtà una natura ben diversa e più calcolata. Questo secondo quanto denuncia il sito Notav.info che, carte alla mano, afferma come Simonetta Carbone, una delle “madamine”, sarebbe statadalla, la società incaricata di realizzare la Torino-Lione. “È proprio quello che abbiamo scoperto spulciando i dati degli appalti assegnati da. Simonetta Carbone, presentata all’epoca come “esperta di pubbliche ...

