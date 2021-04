No, non si deve usare il cortisone senza consulto medico se si è positivi al coronavirus (Di sabato 1 maggio 2021) Questa è una delle indicazioni che Il ministero della Salute ha rilasciato nel nuovo protocollo per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19: no a antibiotici, corticosteroidi in fase precoce o forme lievi, e eparina; sì a paracetamolo, ibuprofene e monitoraggio continuo La stanchezza è fra i tre più comuni sintomi di Covid-19 riportati dall’Oms, insieme a febbre e tosse secca (foto: LaylaBird via Getty Images)Dopo le polemiche sull’idrossiclorochina, sulla vitamina D e chi più ne ha più ne metta, il ministero della Salute pubblica un nuovo protocollo per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19, stilando un elenco dei rimedi e delle condizioni per la loro prescrizione, dal paracetamolo fino agli anticorpi monoclonali. Le indicazioni fornite, precisa il ministero, sono state prodotte sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili. Ecco alcuni dei ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Questa è una delle indicazioni che Il ministero della Salute ha rilasciato nel nuovo protocollo per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19: no a antibiotici, corticosteroidi in fase precoce o forme lievi, e eparina; sì a paracetamolo, ibuprofene e monitoraggio continuo La stanchezza è fra i tre più comuni sintomi di Covid-19 riportati dall’Oms, insieme a febbre e tosse secca (foto: LaylaBird via Getty Images)Dopo le polemiche sull’idrossiclorochina, sulla vitamina D e chi più ne ha più ne metta, il ministero della Salute pubblica un nuovo protocollo per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19, stilando un elenco dei rimedi e delle condizioni per la loro prescrizione, dal paracetamolo fino agli anticorpi monoclonali. Le indicazioni fornite, precisa il ministero, sono state prodotte sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili. Ecco alcuni dei ...

